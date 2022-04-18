Ажиотаж с почтовой маркой: в Укрпочте раскрыли информацию о следующих выпусках

Марки с российским кораблем, фото Фейсбук / Укрпочта

Почтовая марка с фразой морского пехотинца Романа Грибова "Русский военный корабель, иди…!", эскиз которой избрали голосованием украинцы, была напечатана тиражом в один миллион. На марке изображена работа украинского художника Boris Groh. Через пять дней с начала продаж граждане раскупили уже 500 тысяч марок. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрпочты".

Глава компании Игорь Смелянский рассказал, что в столице за пару часов раскупили 20 тысяч марок. Конечно, это приятно почтальонам, да и марка имеет свою историческую ценность, уникальна и в ограниченном количестве.

По словам Игоря Смелянского, дизайнеры и художники нарисовали уже много эскизов для последующих тиражей марок. Идей множество, среди эскизов есть изображения Кремля и Путина. Также будут отдельные выпуски с городами-героями, известными мемами. Люди сами выбрали этот эскиз, говорит Игорь Смелянский, поэтому спрос бешеный. На всеукраинском конкурсе эскизов были представлены работы более 500 авторов из Украины и других стран.

Сейчас "Укрпочта" вводит ограничение продаж в одни руки — не более пяти листов (30 марок любого номинала). Марки продают повсюду, кроме оккупированных территорий Херсона, Крыма, Донбасса и Луганщины. Но для них тоже есть резерв марок.

Все онлайн-заказы марок отменяются, поэтому нужно будет сделать новые на сайте обновленного почтового маркета на этой неделе. В магазине продают не больше трех листов одному клиенту.

Желающие могут приобщиться к благотворительному аукциону на Prozorro: bit.ly/auktsion-marka . заявки на участие принимаются до 21 апреля.

Как сообщал портал "Комментарии", предоставлена инструкция, как украинцам получить пенсии и соцвыплаты через Укрпочту.

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