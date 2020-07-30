Автопортрет Рембранта ушел с молотка за рекордную сумму

Фото: Malcolm Park/Alamy/Legion Media

Автопортрет кисти Рембрандта продали на аукционе в Лондоне за 14,5 миллионов фунтов (18,7 миллионов долларов). Это рекордная стоимость автопортрета голландского художника, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Предварительная оценочная стоимость полотна составляла 12−16 миллионов фунтов (15−20 миллионов долларов). За него боролись шесть коллекционеров. Финальная стоимость картины оказалась вдвое больше предыдущего рекорда, установленного в 2003 году (6,9 миллиона фунтов).

Этот автопортрет художник написал в 1632 году в 26 лет. Рембрандт создал около 80 автопортретов, но этот считается очень редким, так как это одно из всего двух полотен, на которых Рембрандт изобразил себя в парадной одежде.

Картину продали в рамках торгов "От Рембрандта до Рихтера", охватывающих пятисотлетнюю историю мирового искусства. Выручка от них составила 149,7 миллионов фунтов (193 миллиона долларов), при этом пять лотов преодолели отметку 10 миллионов долларов.

Топ-лотом аукционного вечера стала работа кисти испанского художника Жоана Миро (1893−1983) "Живопись (Женщина в красной шляпе)", выполненная в стиле абстракционизма. Ее продали за 23,7 миллионов фунтов (30,5 миллионов долларов) при изначальной оценочной стоимости 20−30 миллионов долларов.

Кроме того, в два раза выше изначальной стоимости был продан триптих "Вид на Средиземное море, 2017", созданный британским уличным художником Бэнкси и посвященный теме кризиса с мигрантами в Европе. Пейзажи продали за 2,23 миллиона фунтов (2,9 миллиона доларов).

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Бэнкси разрисовал крысами вагон лондонского метро.





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