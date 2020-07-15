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Стало известно, кто оставил крыс в вагоне лондонского метро

Бэнкси спустился в метро в костюме работника службы дезинфекции, чтобы не рассекретить свое лицо

сегодня, 08:13
Автор:

Виолетта Комаровская
Стало известно, кто оставил крыс в вагоне лондонского метро

Новая картина Бэнкси на тему коронавируса появилась в лондонском метро. Уличный художник разрисовал вагон крысами в масках просто на глазах у пассажиров. Весь процесс создания картины снимал на видео, которое позже опубликовал на своей официальной странице в Instagram. 

Бэнкси спустился в метро, когда там еще были пассажиры. Художник известен тем, что никто не знает его в лицо. Не стал он рассекречивать себя и в этот раз. Бэнкси специально переоделся в костюм работника службы дезинфекции. Прикрываясь тем, что он якобы убирает вагон, художник взялся воплощать в жизнь свою очередную задумку. 

В считанные минуты на стенах вагона появилось несколько "фирменных" крыс художника. Одна из них чихает и, якобы, оставляет после себя инфицированную слизь. Другие - либо одеты в маски, либо играют с ними. Еще одна крыса держит в своих лапках санитайзер. 

Свою новую работу Бэнкси подписал - "If you donʼt mask — you donʼt get", что в переводе можно интерпретировать как - "если не надеваешь маску - ничего не получится". Вероятнее всего, имеется ввиду то, что эпидемия не закончится, если игнорировать правила карантина. В метро в Лондоне пассажиры обязаны носить маски. Но периодически они это требование не соблюдают. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что уличный художник Бэнкси нарисовал картину в подарок врачам, которые борются с пандемией коронавируса. 


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