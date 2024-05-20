"Арку дружбы народов" предлагают превратить в символ ЛГБТ

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Slava Kot
Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что Арку Свободы украинского народа, ранее носившую имя "Арка дружбы народов", можно переосмыслить вместо демонтирования. Дробович предложил три сценария решения проблемы с монументом.
Арка дружбы народов в Киеве. Фото из открытых источников
В интервью "Интерфакс-Украина" Антон Дробович рассказал о нескольких вариантах будущего для "Арки дружбы народов". Два из них включают демонтаж, а третий – переосмысление объекта.
По словам главы УИНП перекраска арки в радугу – это способ переосмыслить объект. По его словам, трещина на "Арке дружбы народов" не стала виральным символом и не изменила публичное пространство. В то время как арка цвета радуги к Евровидению в 2017 году сработала и объект перестал восприниматься как советский символ.
Вместе с тем Антон Дробович подчеркнул, что это не единственный вариант переосмысления, ведь можно функционально изменить концепцию и по словам главы УИНП сделать из арки "какую-то водяную горку".
"Арка дружбы народов" — была открыта в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-й годовщины создания СССР в 1982 году. Главный смысл сооружения объекта во времена СССР был в символическом "воссоединении Украины с Россией".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минкульт предлагает изменить название для монумента "Родина-мать".
Также "Комментарии" писали, что первая страна, которая была в составе СССР, легализовала однополые браки.
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