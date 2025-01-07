"Журналисты из США насмехаются над потерями ВСУ": что известно о ситуации

Вызвавшее резонанс в соцсетях видео, в котором якобы американские журналисты насмехаются над потерями украинских военных в войне против России, это намеренная манипуляция, предупреждает 7 января портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформмации при СНБО Украины. На самом деле это видео смонтировано. Оно создано путем объединения двух разных записей.

Ведущие шоу, кадры которого используются в провокационном видео, не обсуждали Украину, выяснили в СНБО. Фото: ЦПД СНБО

В Центре выяснили, что первая запись – это репортаж телеканала MSNBC об украинских беженцах, который вышел 3 апреля 2023 года. Другая запись — это телешоу Good Morning Cincinnati за июнь 2024 года, которое транслировал местный телеканал Local 12. В этом телешоу вообще не упоминались ни Украина, ни украинские военные.

"Итак, никаких подобных высказываний и насмешек в оригинальных видеоматериалах нет", – добавили в Центре.

В провокационном "сюжете", который есть в соцсетях, ведущие со смехом якобы обсуждают, что среди украинских беженцев на 25 женщин приходится один мужчина. Это будто бы потому, что украинских мужчин отправили на фронт и они "все мертвы".





"Комментарии" в декабре предупреждали, что россияне снова распространяют фейки о ВСУ. Якобы на Западе усомнились в эффективности морских беспилотников Украины — но это неправда. Также в соцсетях появилась информация о смерти легендарного пса Патрона - но и это сообщение оказалось фейковым. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с невредимой собакой и сообщил, что он с Патроном находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейк о подготовке украинскими войсками операции под чужим флагом с массовым убийством гражданских жителей Покровска. Пропагандисты заявляют, что в город прибыли военные ВСУ, которые "планируют совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму".