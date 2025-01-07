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"Журналисты из США насмехаются над потерями ВСУ": что известно о ситуации

Пропагандистский фейк, вызвавший скандал, склеен из двух разных съемок, это провокация, выяснили в СНБО

7 января 2025, 20:03
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Николай Лисицын

Вызвавшее резонанс в соцсетях видео, в котором якобы американские журналисты насмехаются над потерями украинских военных в войне против России, это намеренная манипуляция, предупреждает 7 января портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформмации при СНБО Украины. На самом деле это видео смонтировано. Оно создано путем объединения двух разных записей.

"Журналисты из США насмехаются над потерями ВСУ": что известно о ситуации

Ведущие шоу, кадры которого используются в провокационном видео, не обсуждали Украину, выяснили в СНБО. Фото: ЦПД СНБО

В Центре выяснили, что первая запись – это репортаж телеканала MSNBC об украинских беженцах, который вышел 3 апреля 2023 года. Другая запись — это телешоу Good Morning Cincinnati за июнь 2024 года, которое транслировал местный телеканал Local 12. В этом телешоу вообще не упоминались ни Украина, ни украинские военные.

"Итак, никаких подобных высказываний и насмешек в оригинальных видеоматериалах нет", – добавили в Центре.

В провокационном "сюжете", который есть в соцсетях, ведущие со смехом якобы обсуждают, что среди украинских беженцев на 25 женщин приходится один мужчина. Это будто бы потому, что украинских мужчин отправили на фронт и они "все мертвы".


"Комментарии" в декабре предупреждали, что россияне снова распространяют фейки о ВСУ. Якобы на Западе усомнились в эффективности морских беспилотников Украины — но это неправда. Также в соцсетях появилась информация о смерти легендарного  пса Патрона - но и это сообщение оказалось фейковым. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с  невредимой собакой и сообщил, что он с Патроном находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейк о подготовке украинскими войсками операции под чужим флагом с массовым убийством гражданских жителей Покровска. Пропагандисты заявляют, что в город прибыли военные ВСУ, которые "планируют совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму".



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12936
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