«Пес Патрон погиб»: что известно

В сети распространяется информация о том, что любимец украинских детей и четвероногий друг ГСЧСников Пес Патрон "ушел за радугу", то есть умер.

Пес Патрон

В ГСЧС заявили, что это фейк.

Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с собакой и сообщил, что они находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли.

"С Патроном все хорошо! Он жив, здоров, продолжает выполнять свои важные задачи и желает всем счастливого Нового года", – отмечают в ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейк о подготовке украинскими войсками операции под чужим флагом с массовым убийством гражданских жителей Покровска. Пропагандисты заявляют, что в город прибыли военные ВСУ, которые "планируют совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

"Враг в очередной раз хочет создать себе "информационное алиби" для оправдания своих преступлений против мирного населения Донетчины и Покровска в частности. Это уже привычная тактика ru-пропаганды, при которой государство-агрессорка превентивно обвиняет Украину в действиях, совершенных самой россией", — отмечают в ЦПД. Также отмечается, что распространением подобной дезинформации, направленной на дискредитацию украинских военных, враг стремится запугать людей, которые еще остаются в городе. Таким образом, россияне пытаются сорвать эвакуацию с Покровска. Цель россии – воспользоваться гражданским населением как "живым щитом" для сдерживания действий ВСУ.



