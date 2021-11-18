Жизнь восьмерых детей и двоих взрослых унесли пожары - почему их не спасли

В результате пожаров в сельских домах Винницкой и Хмельницкой областей дети и взрослые задохнулись угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дом, где произошел пожар в Медисовке в Хмельницкой области - фото официального аккаунта ГСЧС в Facebook

ГСЧС сообщает о двух чрезвычайных ситуациях, в результате которых произошли трагедии. В каждой из них работники не могли ничем помочь пострадавшим: отравление угарным газом и другими продуктами горения – быстрое и незаметное. Если концентрация угарного газа в помещении 0,5% и человек дышит им более 20 минут – наступает смерть.

Ночью с 16 на 17 ноября 2021 г. пожарных вызвали в село Медисовка Теофипольской территориальной общины Хмельницкой области. В частном секторе загорелся дом.

Google-карты показывают, что ближайшие к селу Медисовки пожарно-спасательные части находятся в Хмельницком и Староконстантинове. Ориентировочное время, в течение которого автомобили пожарных могли добраться до места пожара, составляет более одного часа.

Владельцы смогли самостоятельно погасить пламя до приезда спасательного подразделения. Однако четырех детей в возрасте до шести лет спасти не успели – они погибли в результате отравления угарным газом.

Похожая ситуация, но с большим количеством жертв произошла в Винницкой области в ночь з 17 на 18 ноября. Пожарно-спасательное подразделение вызвали в село Марьяновки Винницкой области.

В сообщении ГСЧС не указан район, где находится село – это могли быть либо Хмельницкий, либо Гайсинский районы. Время, в течение которого туда могли добраться пожарные машины, составляет от одного до полутора часов.

Пожар спасатели преодолели, но не смогли спасти шесть человек – четырех детей и двоих взрослых. Трагедия произошла из-за отравления продуктами горения.

Аналитическая справка ГСЧС содержит статистику за девять месяцев 2021 г. Указано, что за это время произошло почти 60 тыс. пожаров, в результате которых погибли более тысячи человек, из них – 21 ребенок.

Издание "Комментарии" напоминает о пожаре в доме престарелых в Днепропетровске, который произошел недавно и унес жизни пяти человек. Подробнее о чрезвычайной ситуации можно прочитать по ссылке

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