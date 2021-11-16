Пожар в Днепровском доме престарелых "Тепло любимых": стали известны подробности

В частном заведении для стариков в областном центре Днепровщины, где во время пожара погибли пять стариков, всего проживало 30 человек. Сейчас всех жителей переселяют в другое помещение. Об этом сообщает в социальных сетях омбудсмен Людмила Денисова.

Как отметила чиновник, здесь проживало всего 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет. Также в заведении ухаживали за 23 лежачими жителями, которые не передвигались. На втором этаже дома, где жили лежачие старушки, и возникло замыкание электрической проводки.

Всем пожилым днепровцам оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их перевозят в другой дом в этом городе.

Омбудсмен резюмировала, что почти все частные заведения такого типа для престарелых являются нарушителями правил пожарной безопасности. Они устанавливают на окнах так называемые нераспашные решетки, двери запирают, а ключи имеют только работники, обслуживающие такие заведения. Противопожарной сигнализацией такие заведения не оборудованы, техническое обслуживание огнетушителей никто в таких пансионатах не проводит.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепровском доме для престарелых обнаружили мертвыми пять женщин. В городе Днепр пылал частный дом для стариков города. Пожар окончился трагедией, погибли пять местных бабушек, которые здесь жили. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Днепровщины. По обнародованной информации, в частном заведении, где проживали старики, заведение находилось в Центральном районе Днепра, были обнаружены тела пяти пожилых жительниц, которым было от 75 до 89 лет.