Живьем выдавил глаза и искалечил голову: в Ивано-Франковской области мужчина жестоко избил знакомого

В Ивано-Франковской области произошел трагический инцидент. Житель области, которому 37 лет, с особой жестокостью сбил своего 43-летнего знакомого, еще и выдавил из глаз глазные яблоки. Об этом сегодня, 25 января, сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Нападающий был пьян (фото из открытых источников)

По обнародованной информации пресс-службы надзорного ведомства области, трагедия произошла еще 22 января. Земляки вместе пьянствовали, а потом начали, как это бывает, выяснять отношения. Младший прикарпатец начал кулаками лупить своего товарища, нанося меткие удары в голову. Затем, сжав глаза своей более слабой жертвы, безжалостно выдавил глазные яблоки.

Результаты размахивания кулаками пьяного дебошира плачевны. Ибо его старший знакомый получил тяжелые повреждения. В частности, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, которая является закрытой, сотрясение головного мозга, ушибы мягкой ткани лица. Еще у потерпевшего ампутация глазных яблок.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения денежного залога. За то, что так жестоко поступил с земляком, он может получить восемь лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе курьер избил мужчину с инвалидностью . Курьер сильно ударил ногой местного инвалида только за то, что тот переставил его скутер с территории, предназначенной для парковки инвалидов в ЖМ "Радужный", которое он занял. На опубликованном видеоролике можно увидеть как новолуние подходит к другому одесситу и наносит ему такой сильный удар, что он сразу летит на землю. Проходящие мимо горожане не обращали на это рукоприкладство никакого внимания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!