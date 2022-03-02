logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Жители Изюма в Харьковской области из-за оккупантов остались без газа: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Жители Изюма в Харьковской области из-за оккупантов остались без газа: подробности

Без газа в домах остается 40 тысяч жителей

сегодня, 20:06
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Сегодня, после обеда в Харьковской области, в городе Изюме в результате авиационного удара российских агрессоров был выведен из строя местный газопровод.

Жители Изюма в Харьковской области из-за оккупантов остались без газа: подробности

В Харьковской области оккупанты повредили газотранспортную систему (фото из открытых источников)

Про это информирует Оператор ГТС Украины.

В частности, по состоянию на 18.30 сообщили, что город Изюм останется без поставки голубого топлива.

По обнародованной представителями этого ведомства информации, целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры считается террористическим актом, совершенным в отношении мирных граждан нашей страны.

В частности, представители Оператора ГТС Украины уточняют, что из-за совершенного авиационного удара без голубого топлива в своих домах остается почти 40 тыс. населения.

 Важно, что в среду, 2 марта, в городе Харькове захватчики обстреляли здание Харьковского областного Управления полиции. Также под серией обстрелов оказались корпуса социологического факультета Национального Университета имени Каразина. Еще в городе от удара агрессоров пострадало здание Харьковского городского совета.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Вооруженные силы Украины впервые перешли в наступление на Донбассе: подробности из Офиса президента

Представитель офиса президента Алексей Арестович сообщил приятную новость. Украинские военнослужащие впервые за время оборонительных боев начали наступать на врага в Донбассе. Они продвигаются вперед в окрестностях оккупированной Горловки на территории Донецкой области. Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского сообщил об этом представителям СМИ во время онлайн-брифинга, транслировавшегося в социальных сетях.

 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7647265002012376
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!