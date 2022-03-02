Жители Изюма в Харьковской области из-за оккупантов остались без газа: подробности

Сегодня, после обеда в Харьковской области, в городе Изюме в результате авиационного удара российских агрессоров был выведен из строя местный газопровод.

В Харьковской области оккупанты повредили газотранспортную систему (фото из открытых источников)

Про это информирует Оператор ГТС Украины.

В частности, по состоянию на 18.30 сообщили, что город Изюм останется без поставки голубого топлива.

По обнародованной представителями этого ведомства информации, целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры считается террористическим актом, совершенным в отношении мирных граждан нашей страны.

В частности, представители Оператора ГТС Украины уточняют, что из-за совершенного авиационного удара без голубого топлива в своих домах остается почти 40 тыс. населения.

Важно, что в среду, 2 марта, в городе Харькове захватчики обстреляли здание Харьковского областного Управления полиции. Также под серией обстрелов оказались корпуса социологического факультета Национального Университета имени Каразина. Еще в городе от удара агрессоров пострадало здание Харьковского городского совета.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Вооруженные силы Украины впервые перешли в наступление на Донбассе: подробности из Офиса президента

Представитель офиса президента Алексей Арестович сообщил приятную новость. Украинские военнослужащие впервые за время оборонительных боев начали наступать на врага в Донбассе. Они продвигаются вперед в окрестностях оккупированной Горловки на территории Донецкой области.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского сообщил об этом представителям СМИ во время онлайн-брифинга, транслировавшегося в социальных сетях.

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