Жители Изюма в Харьковской области из-за оккупантов остались без газа: подробности

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Лиля Воробьева
Сегодня, после обеда в Харьковской области, в городе Изюме в результате авиационного удара российских агрессоров был выведен из строя местный газопровод.
В Харьковской области оккупанты повредили газотранспортную систему (фото из открытых источников)
Про это информирует Оператор ГТС Украины.
В частности, по состоянию на 18.30 сообщили, что город Изюм останется без поставки голубого топлива.
По обнародованной представителями этого ведомства информации, целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры считается террористическим актом, совершенным в отношении мирных граждан нашей страны.
В частности, представители Оператора ГТС Украины уточняют, что из-за совершенного авиационного удара без голубого топлива в своих домах остается почти 40 тыс. населения.
Важно, что в среду, 2 марта, в городе Харькове захватчики обстреляли здание Харьковского областного Управления полиции. Также под серией обстрелов оказались корпуса социологического факультета Национального Университета имени Каразина. Еще в городе от удара агрессоров пострадало здание Харьковского городского совета.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что
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