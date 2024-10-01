Жители Донецкой области чуть не замерзли в горах: что с ними произошло

В понедельник 30 сентября в горах обнаружили двух мужчин, пытавшихся пересечь государственную границу Украины с Румынией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию государственной пограничной службы Украины.



Нарушители в горах. Фото ГПСУ

Мужчин нашли военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое". Пограничники рассказали, что 25-летние мужчины очень замерзли, потому что одними из первых встретили зиму.

Оба задержанных являются жителями Донецкой области, и в горах были впервые, поэтому и не подготовились должным образом. “К своему походу отнеслись как к приключенческой затее, не подозревая, что такое легкомыслие могло сторожить им жизнь. Самостоятельно проложив себе маршрут в соседнюю страну в обход пунктов пропуска, ловкачи 4 суток без должной одежды, обуви и снаряжения бродили по высокогорьям. К резким перепадам температуры, плохой видимости, а тем более к первому снегу в последний день сентября дончане готовы не были”, — рассказали в Госпогранслужбе.

Мужчины не дошли до границы 500 метров, их заметили пограничники и доставили к месту обогрева.

Относительно правонарушителей составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

"Предостерегаем всех желающих, с целью сохранения жизни и здоровья, воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: низкая температура воздуха, снег, иногда густой туман и сильные порывы ветра", — обратились к гражданам в Госпогранслужбе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Запорожской области депутаты беспрепятственно выезжали за границу.



