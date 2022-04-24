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Жители Донецкой и Луганской областей остались без воды: оккупанты не пропускают ремонтные бригады

Жители некоторых районов Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем оккупантов, остались без воды

сегодня, 18:29
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия продолжает уничтожать стратегические объекты жизнедеятельности во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Следовательно, из-за артиллерийских обстрелов жители некоторых районов остались без воды. Оккупанты не пускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Жители Донецкой и Луганской областей остались без воды: оккупанты не пропускают ремонтные бригады

Из-за обстрелов люди остались без воды (фото из открытых источников)

По информации Людмилы Денисовой, кафиры артиллерией повредили 3-й подъем водопровода канала Северский Донец — Донбасс. Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты потеряли водоснабжение. В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питающую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье.

"В результате вражеских обстрелов обесточенной остается длительное время насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода. Оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе. В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питающую насосные станции, центральных районов Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привиль. Сейчас этот объект обесточен, а потому централизованное водоснабжение в городах отсутствует", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты грубо нарушают Женевскую конвенцию. По информации уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не совершив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных.


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=527566225391321&set=a.244521147029165
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