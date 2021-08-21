Жили в хлеву с животными: на Волыни трое мужчин попали в рабство к пенсионерке (ФОТО)

В селе Вербаев, что в Луцком районе, 60-летняя женщина обзавелась личными рабами. Отобрав у людей документы, пенсионерка буквально получила бесплатных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

В Волынской области мужчины попали в рабство к пенсионерке. Фото из открытых источников

По информации источника, преступница искала потенциальных рабочих на рынках и автостанциях. Людям предлагалась работа, которая заключалась в уходе за крупным рогатым скотом. Также "работодатель" предлагала им за это определенную сумму, которую они бы получали в качестве зарплаты.





После получения согласия от потенциальных работников пенсионерка отвозила их к месту, где находились хозяйственные помещения. Затем, забрав документы, поселяла людей в хлеву, где у нее содержались животные.

За выполненную работу женщина ничего не платила своим "работникам", которые со временем превратились в настоящих рабов. При любых попытках поговорить с "работодателем" она начинала угрожать им расправой.





Противоправную деятельность преступницы разоблачили при оперативном сопровождения управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Сообщается, что досудебное расследование завершено. Обвинительный акт уже был направлен в суд. За совершенное преступление пенсионерке грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет.





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