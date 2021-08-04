В Днепре ребёнок выстрелил в себя из винтовки отца: подробности

В Днепре 10-летний мальчик выстрелил в себя из пневматической винтовки. Об этом сообщает издание dnepr.info, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В Днепре ребёнок выстрелил в себя из ружья. Фото: dnepr.info

Как стало известно, инцидент произошел в одном из домов на улице Немировича-Данченко. Сообщается, что мальчик достал из шкафа пневматическую винтовку своего отца и случайно произвел выстрел себе в ногу.

На место пришествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. В больнице ему провели операцию на стопе. На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о привлечении родителей пострадавшего к административной ответственности.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии молодая девушка нечаянно выстрелила в себя из огнестрельного оружия. Сообщается, что 26-летняя местная жительница хотела сделать селфи, держа в руках пистолет. Она не знала, что оружие было заряжено. Прямо во время фотосессии раздался выстрел. Пострадавшую госпитализировали медики, которые прибыли на место происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии подросток покончил жизнь самоубийством из-за проигрыша в онлайн-игре для смартфонов. Перед тем, как совершить суицид, мальчишка оставил записку, в которой попросил прощения у матери за то, что потратил большую сумму. Бездыханное тело 13-летнего мальчика обнаружила его сестра. Родители доставили подростка в больницу в надежде, что его еще можно спасти. Подробности — в нашей статье.

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