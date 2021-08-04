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Главная Новости Общество происшествия В Днепре ребёнок выстрелил в себя из винтовки отца: подробности
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В Днепре ребёнок выстрелил в себя из винтовки отца: подробности

Мальчик достал оружие отца из шкафа

сегодня, 13:37
Автор:

Денис Подставной

В Днепре 10-летний мальчик выстрелил в себя из пневматической винтовки. Об этом сообщает издание dnepr.info, ссылаясь на пресс-службу полиции. 

В Днепре ребёнок выстрелил в себя из винтовки отца: подробности

В Днепре ребёнок выстрелил в себя из ружья. Фото: dnepr.info

Как стало известно, инцидент произошел в одном из домов на улице Немировича-Данченко. Сообщается, что мальчик достал из шкафа пневматическую винтовку своего отца и случайно произвел выстрел себе в ногу. 

На место пришествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. В больнице ему провели операцию на стопе. На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении, его состояние медики оценивают как средней тяжести. 

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о привлечении родителей пострадавшего к административной ответственности. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии молодая девушка нечаянно выстрелила в себя из огнестрельного оружия. Сообщается, что 26-летняя местная жительница хотела сделать селфи, держа в руках пистолет. Она не знала, что оружие было заряжено. Прямо во время фотосессии раздался выстрел. Пострадавшую госпитализировали медики, которые прибыли на место происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии подросток покончил жизнь самоубийством из-за проигрыша в онлайн-игре для смартфонов. Перед тем, как совершить суицид, мальчишка оставил записку, в которой попросил прощения у матери за то, что потратил большую сумму. Бездыханное тело 13-летнего мальчика обнаружила его сестра. Родители доставили подростка в больницу в надежде, что его еще можно спасти. Подробности — в нашей статье


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Источник: https://dnepr.info/news/vzyal-ottsovskuyu-vintovku-i-vystrelil-v-sebya-v-dnepre-spasayut-10-letnego-malchika
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