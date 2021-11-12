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Жесткий карантин в парламенте: кто сможет попасть в здание Рады

Нардепы, работники ВР, представители медиа и все остальные граждане смогут попасть внутрь, имея при себе один из документов

сегодня, 22:38
Автор:

Лиля Воробьева
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В парламенте уже введены серьезные ограничения для того, чтобы попасть в админпомещение. Ужесточение карантинного режима вводит осложнения для невакцинированных посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал парламента.

Жесткий карантин в парламенте: кто сможет попасть в здание Рады

В парламенте усилят карантинные ограничения (фото из открытых источников)

Согласно обнародованному распоряжению, нардепы, работники ВР, представители медиа и все другие граждане смогут попасть внутрь, имея при себе один из следующих документов.

Это должен быть сертификат о вакцинации, который удостоверяет вакцинацию одной или двумя дозами. Или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого –72 часа. Или отрицательный тест на антиген к коронавирусу, который действителен на 48 часов. Также требуется справка о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том,  как новые карантинные ограничения скажутся на экономике, бизнесе и жизни украинцев. В Украине ужесточили карантинные ограничения и ввели ряд новых правил. Например, владельцам бизнеса предлагается два варианта работы: Работать без дополнительных ограничений возможно, если 80% персонала и все посетители имеют "желтый" ковод-ceptiфикат, или удостоверение о получении одной дозы вакцины, или отрицательный ПЦР тест, действующий в течение 72 . Проверять сертификаты и тесты, предприниматели должны самостоятельно. Экономический эксперт, координатор общественной инициативы "Движение бизнеса Украины" Андрей Гарнат считает, что вялая реакция бизнес-сообщества на переход страны в "желтую зону" и введение новых ограничений показывает то, что украинский бизнес устал. По мнению эксперта, с текущей экономической политикой нет у нашей страны шансов и выпрыгнуть из четырехзначной цифры ВВП на душу населения (сейчас $3725).


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Источник: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/4705
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