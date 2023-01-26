Женщина пережила падение с высоты 10 тыс. метров

26 января 1972 г. на борту самолета югославских авиалиний JAT произошел взрыв. В результате детонации бомбы самолет разорвал на две части. Лишь один человек смог выжить в этой авиакатастрофе, состоявшейся на высоте 10 тыс. метров – бортпроводница Весна Вулович.

Авария самолета в воздухе. Фото из открытых источников

В 1972 году Вулович было 22 года и работала бортпроводницей на авиалиниях югославской компании JAT. Злосчастный рейс 367 из Стокгольма в Белград состоялся днем 26 января, а на борту находились 28 пассажиров. Когда самолет пролетал над территорией ГДР, произошел взрыв, от которого он разломился на две части и упал с высоты 10 тыс. метров на территории тогдашней Чехословакии.

Казалось, что шансов выжить в такой авиакатастрофе нет, однако один человек выжил – Весна Вулович. 22-летняя стюардесса была найдена и госпитализирована с многочисленными переломами, а последнее могло вспомнить — это аэропорт Копенгагена. Такое событие принесло Вулович место в Книге рекордов Гиннеса, куда она попала в 1980-х годах, за прыжок с парашюта с наибольшей высоты.

Настоящую причину авиакатастрофы рейса из Стокгольма в Белград до сих пор не удалось установить. В 2009 году немецкий журналист Петер Горнунг-Андерсен поставил под сомнение чудо выживания Вулович и заявил, что самолет разбился на высоте нескольких сотен метров. Журналист, ссылаясь на многолетние исследования, пишет, что очень вероятно, что самолет JAT был сбит чехословацкими военными самолетами ошибочно. Чтобы скрыть это от общественности, было изобретено "чудо" со стюардессой, выжившей при падении с 10 тыс. метров.

Весна Вулович после 27 дней в коме и 16 месяцев в больнице продолжила работу в авиакомпании, однако уже на наземной работе. Женщина скончалась в 2016 году в возрасте 66 лет.





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