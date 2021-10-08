Женщина, которую избили и пытались изнасиловать в поезде, получила компенсацию: сколько ей заплатила "Укрзализныця"

Киевлянка Анастасия Луговая, на которую в купе поезда "Мариуполь-Киев" в прошлом году совершил нападение странствующий насильник в нетрезвом состоянии, получила по решению суда денежную компенсацию от "Укрзализныци" в размере 100 тысяч гривен. Об этом она рассказала в эфире программы "Завтрак с 1 +1".

Женщина недовольна решением суда (фото Анастасия Луговая / Facebook)

По ее словам, такое решение судебного органа ее не удовлетворило. Она намерена получить возмещение в размере пол миллиона гривен для себя и своего сына, который был свидетелем этого жестокого преступления.

Она уже целый год посещает врачей, в том числе и психологические сеансы.

Также она сообщила, что лечится в остеопата, потому что от сильного удара возникло смещение хрящей шеи и черепа. Еще не сошли шишки на лбу. Также нужно проставить брекеты. Все эти процедуры недешевы и требуют средств.

К слову, нападение на киевлянку имел место ночью 1 августа 2020. В купе поезда, где отдыхала мама с ребенком, проник пьяный насильник.

Он хотел совершить сексуальное насилие над пассажиркой, но она отбивалась, как могла. Злоумышленник жестоко избил свою жертву. Но Луговой удалось выбежать в купе и спрятаться в другом вагоне. В этом ей помогла проводница поезда.

Как установили полицейские, совершил это преступление трижды судимый, 46-летний житель города Запорожье Виталий Рудзько. Он трижды побывал на скамье подсудимых за кражу авто, кражу и хулиганство.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что начальник не смог успокоить дебошира, что приставал к девушкам в поезде . В поезде "Укрзализныци" Львов-Мариуполь произошел вопиющий случай. Попутчик начал приставать к девушкам, которые ехали вместе с ним в одном купе.

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