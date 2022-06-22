Женщина, которую избил сын директора Ривненской АЭС, скончалась в больнице: что известно

Пожилая женщина, которую ранее избил сын директора Ривненской АЭС Евгений Павлишин на территории базы отдыха "Холодок", что на Белом озере, скончалась в больнице. Об этом сообщили источники в Нацполиции Украины и дочь пострадавшей Александра Гончар в социальной сети.

Избитая женщина скончалась в больнице (фото из открытых источников)

Стало известно, что напавший на 64-летнюю женщину Евгений Павлишин является сыном директора Ривненской АЭС Павла Павлишина.

Нападение с избиением произошло на территории базы отдыха, принадлежащей Евгению Павлишину. Сын директора АЭС в выходные отдыхал с друзьями на базе отдыха "Холодок". Евгений Павлишин использовал стену одного из домиков для того, чтобы выйти в туалет.

За непристойным поведением его поймала пожилая женщина, которая вместе с дочерью арендовала домик для отдыха. Она сделала мужчине замечание. А после слов: "Ты что, не знаешь, кто я?", пожилую отдыхающую ударили, а потом от удара она упала на землю. А нападающий продолжил ее избивать ногами. Кроме того, владелец базы отдыха избил дочь женщины, которая пыталась защитить свою маму.

"Заявление о совершении преступления из полиции не забирали, несмотря на оказываемое давление. Полиция расследует факт избиения", — написала в соцсети Facebook дочь избитой, Александра Гончар.

После того как о поступке сына директора Ривненской АЭС узнало общество, независимый профсоюз станции требует, чтобы директора станции Павла Павлишина уволили.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно семиклассник избил свою одноклассницу . В городе Ровно, в одном из городских учебных заведений семиклассник нанес жестокие побои 13-школьнице, потому что, пробегая, она его по неосторожности подтолкнула.

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