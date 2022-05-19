Жена защитника "Азовстали" рассказала, что он думает об операции спасения



















Украинка Наталья Зарицкая сообщила, что в прошлый вторник, днем, находясь в помещении украинского посольства на территории Турции, пообщалась в ходе телефонного разговора с мужем, который в тот день, вместе с другими бойцами находился на предприятии "Азовсталь". Об этом жена одного из защитников "Азова" рассказала во время эфира информационного телемарафона. Бойцы находились на территории "Азовстали".

Защитник "Азовстали" рассказал об операции спасения (фото из открытых источников)

"Мой муж вышел на связь, ему дали 10 минут интернета. Он сказал, что будет выполнять приказ командования — спасать свою жизнь и это нелегкое решение для них всех. Мой муж сказал, что это путь от ада в ад",- сказала украинка .

Она еще отметила, что от мужа узнала о трагической судьбе других азовцев, которых хорошо знала. Еще Зарицкая передала мнение своего мужа об операции по их спасению.

"Он рассказал, что когда попал напалм на территорию "Азовстали", в тот раз одновременно погибло 70 парней, все они сгорели до костей. Позавчера мужчина по телефону сказал, что за день до того, был худший день в его жизни, и хуже уже некуда Он сказал, что они и так чувствовали себя словно в плену и в ловушке, теперь это будет просто оформленное решение", — отметила украинка.

При этом, жена бойца этого полка, вместе с другими родственниками военных из Мариуполя, что прибыли в Турцию, поблагодарила турецкие власти за уже оказанную поддержку защитников Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что начался выход тяжелораненых защитников Мариуполя. Российская служба ВВС со ссылкой на Reuters сообщила, что около 10 автобусов выехали из Азовстали с украинскими военными.

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