Зеленский пошел на риск ради ликвидации пожаров на Луганщине: подробности

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский дал добро на использование авиации для тушения масштабных лесных пожаров в Луганской области, хотя и понимает риск из-за близости линии разграничения (около 40 км). Об этом стало известно в ходе визита гаранта, глав ГСЧС, МВД, СНБО на Луганщину.
"Президент принял решение по использованию авиации, она уже в воздухе. Особенность принятия решения – это близость к линии размежевания и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей, то есть, с той стороны линии размежевания", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Так, до конца дня планируют локализовать все очаги, чтобы даже в случае сильного ветра огонь не разбушевался снова.
Кроме того, Аваков назвал предполагаемые суммы помощи жителям: 300 тыс. грн - за уничтоженный дом, 20 тыс. грн - потерпевшим. Отдельно рассмотрят решение обеспечить район техникой для быстрой ликвидации пожаров.
Напомним, полиция рассматривает три версии возникновения пожара на Луганщине.
Как сообщалось, пожар в Луганской области уничтожил около 80 дачных домов и 30 жилых домов. Кроме того, по предварительным данным МВД, в результате пожара погибли шесть человек.
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