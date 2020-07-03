Зеленский отреагировал на скандал с изъятием приборов в военных частях следователями ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

"Руководство Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований должно разобраться в ситуации. Я жду от них соответствующую правовую оценку действиям их сотрудников. Мы должны предпринять меры, чтобы минимизировать последствия для военных. Не переживайте, данную ситуацию я беру под свой контроль", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в четверг, 2 июля появилась информация, что следователи ГБР изымают во время обыском военную технику. А это ставит под угрозу боевую готовность данных частей. Речь идет о противовоздушной обороне украинских земель.

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал данные действия такими, что "подрывают боевую готовность противовоздушной обороны".

Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский вернул в Верховную Раду закон, который рассматривает пьяное вождение как уголовное преступление. Соответственно, он теряет свою силу, а водители, как и раньше, будут нести административную ответственность, если сядут за руль нетрезвыми.

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