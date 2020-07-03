Наказание за пьяное вождение: Зеленский вернул закон в Раду

Президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон, который рассматривает пьяное вождение как уголовное преступление. Соответственно, он теряет свою силу, а водители, как и раньше, будут нести административную ответственность, если сядут за руль нетрезвыми. Об этом говорится на сайте парламента.

Закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей едва ли успел поработать два дня. В действие он вступил с 1 июля. В частности, украинцы, которых поймали за рулем в нетрезвом виде, должны были нести уголовную ответственность. То есть, информацию об их судимости вносили бы в специальный реестр. Ко всему, за пьяную аварию с пострадавшими водителей обещали бросать за решетку.

Однако накануне Владимир Зеленский решил вернуть закон в парламент из-за правовой коллизии. Он шел в разрез с другим законопроектом, касающимся досудебного расследования.

По идее, тех, кого уже успели поймать на пьянке за рулем за эти два дня должны были рассматривать как уголовных преступников. И все же украинские законы имеют обратное действие, если речь идет о смягчении наказания. А значит, и этих водителей тоже ждет, максимум, административная ответственность, если их вину докажут в суде. То же самое касается и случаев, когда собственники авто пустили за руль другого пьяного водителя, отказались проходить медосмотр на уровень опьянения или выпили алкоголь после ДТП.

Сам закон об уголовной ответственности парламент проголосовал еще в 2018 году. Заработать он должен был в начале 2020-го, но тогда его решили отложить еще на полгода.

Напомним, что с 1 июля также выросли штрафы за пьяное вождение - с 10 тысяч до 17 или даже всех 34 тысяч гривен.

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