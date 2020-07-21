Зеленский и Аваков отреагировали на захват заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление насчет захвата заложников в Луцке. По словам Зеленского, он держит ситуацию на личном контроле. Кроме того, в Луцк экстренно вылетел министр МВД Арсен Аваков.

"Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция “Заложник”, а СБУ ввела план “Бумеранг”. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", — написал Зеленский в Telegram.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в полиции рассказали подробности с захватом заложников в Луцке. Мужчина, личность которого уже установили, связался с копами по телефону и сообщил, что автобус с людьми заминирован. Всего же в транспортном средстве находится 20 человек. Правоохранители говорят, что захватчик имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Кроме того, он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать. Театральную площадь перекрыли полностью. Из автобуса прозвучали выстрелы.

Также напомним, что появилось видеообращение террориста, сделанное накануне.

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