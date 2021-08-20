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Заставил двух 6-летних девочек раздеваться в подъезде: в Киеве ищут педофила

В Киеве ищут педофила, который заставил двух 6-летних девушек раздеваться в подъезде

20 августа 2021, 18:15
Автор:

Хмільовська Інна

В Киеве в Оболонском районе неизвестный средь бела дня совершил сексуальное преступление в отношении двух маленьких девочек. Теперь полицейские пытаются установить личность злоумышленника, который показывал девушкам свой половой орган. Кроме того, он заставил девушек полностью раздеться, пишет издание Svidok.online.

Заставил двух 6-летних девочек раздеваться в подъезде: в Киеве ищут педофила

В Киеве ищут педофила. Фото с открытых источников

Педофилу светит от 5 до 8 лет лишения свободы, если его поймают. По данным следствия, инцидент произошел около 13:00 в девятиэтажке на улице Ярослава Ивашкевича. Малолетние девочки зашли в подъезд, а извращенец преследовал малых и зашел в многоэтажку за ними. В подъезде он сразу обнажился, а потом заставил раздеться детей. После этого злоумышленник взял в руки телефон, сфотографировал девочек обнаженными и скрылся с помещения. К счастью, физически девочки не пострадали. Впрочем сильно испугались. Правоохранители открыли уголовное производство по факту развращения несовершеннолетних.

По словам детей и вероятных очевидцев, на вид мужчине около 40 — 45 лет. У него заметный шрам на голове справа и бельмо на одном из глаз. На злоумышленнику была надета обычная полосатая футболка и светло-коричневые шорты. Правоохранители просят неравнодушных и возможных очевидцев помочь следствию, ведь опасный педофил и дальше ходит по улицам города

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что на Николаевщине задержали педофила, который заманивал детей конфетами, а затем раздевал их и фотографировал. В Украине правоохранители задержали еще одного педофила. Местный житель из Николаевской области заманивал детей сладостями в безлюдные места, раздевал и снимал их на мобильный телефон.  


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Источник: https://svidok.online/u-ky-yevi-shukayut-pedofila-yaky-j-zmusy-v-dvoh-6-richny-h-divchat-rozdyagaty-s-u-pid-yizdi/
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