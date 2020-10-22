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Защита Ефремова требует провести еще одну экспертизу

По мнению защиты, погибший курьер Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности

сегодня, 15:09
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 22 октября, в Московском городском суде защита известного актера Михаила Ефремова потребовала провести еще одну экспертизу автомобиля Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Ефремовым. Об этом сообщает "РИА Новости". 

Защита Ефремова требует провести еще одну экспертизу

По данным источника, адвокаты Ефремова хотят провести еще одну судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, был ли курьер Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности в ту ночь или нет. По их мнению, если бы умерший был пристегнут, то он бы выжил в происшествии. Также адвокаты предоставили фото, на которых видны заглушки на автомобиле. 

"Хочу подчеркнуть, что виновность Ефремова не оспаривается, но мы тщательно собираем смягчающие вину доказательства… С целью выяснения обстоятельств пристегнутости или непристегнутости просим суд назначить экспертизу, дабы выяснить, имеются ли на ремне безопасности следы срабатывания в момент ДТП. Второй вопрос, был ли Захаров пристегнут ремнем безопасности? Если нет, находится ли данное обстоятельство в причинно-следственной связи с полученными им травмами", — заявил адвокат Ефремова, Петр Хархордин. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Ефремов накануне апелляции сходил в храм. 

Также известно, что жалоб на условия содержания у актера нет. Известно, что он ходит на прогулки, но, в настольный теннис, как писали некоторые СМИ, не играет.



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