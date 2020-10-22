Защита Ефремова требует провести еще одну экспертизу

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Владимир Лавский
В четверг, 22 октября, в Московском городском суде защита известного актера Михаила Ефремова потребовала провести еще одну экспертизу автомобиля Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Ефремовым. Об этом сообщает "РИА Новости".
По данным источника, адвокаты Ефремова хотят провести еще одну судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, был ли курьер Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности в ту ночь или нет. По их мнению, если бы умерший был пристегнут, то он бы выжил в происшествии. Также адвокаты предоставили фото, на которых видны заглушки на автомобиле.
Как ранее сообщали "Комментарии", Ефремов накануне апелляции сходил в храм.
Также известно, что жалоб на условия содержания у актера нет. Известно, что он ходит на прогулки, но, в настольный теннис, как писали некоторые СМИ, не играет.
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