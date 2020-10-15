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Ефремов накануне апелляции сходил в тюремный храм и покаялся

Известно, чем занимается осужденный актер в тюрьме

сегодня, 18:28
Автор:

Таисия Ерохина

Актёр Михаил Ефремов, получивший тюремный срок на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, раскаялся и ждёт апелляцию. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Ефремов накануне апелляции сходил в тюремный храм и покаялся

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал, что осужденный артист в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы побывал в тюремном храме. Там он исповедался и причастился.

Сообщается, что жалоб на условия содержания у актера нет. Известно, что он ходит на прогулки, но, в настольный теннис, как писали некоторые СМИ, не играет.

Добавим, что Московский городской суд 20 октября рассмотрит апелляцию Ефремова на приговор Пресненского суда. Пока актер пытается обжаловать приговор, он будет оставаться в следственном изоляторе.

Напомним, сестра актера Анастасия рассказала, что тюремная жизнь не сломила характер Михаила Ефремова. Она утверждает, что на данный момент за решеткой Ефремову абсолютно ничего не угрожает. По ее словам, с сокамерниками общий язык актер тоже нашел. Развлекает их чтением пьесы, которую взял с собой за решетку. 


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