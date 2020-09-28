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Ефремов обжаловал приговор суда

Ефремов начинает винить адвоката в неудачном судебном процессе

28 сентября 2020, 13:56 comments908
Автор:

Владимир Лавский

Известный актер Михаил Ефремов, приговоренный на восемь лет тюремного срока за смертельное ДТП, решил обжаловать приговор. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники. 

Ефремов обжаловал приговор суда

Как стало известно, известный актер уже написал письмо с апелляцией, в котором Ефремов признает себя виновным в содеянном и раскаивается в случившемся. Основной мотив — смягчение обвинительного приговора на несколько лет. Кроме того, он обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в прошлой позиции, которую занимала сторона защиты. Будто бы Пашаев на него давил и вынуждал давать неправдивые показания.


Как ранее сообщали "Комментарии", в СИЗО рассказали об условиях, в которых живет Ефремов. 

Так, заключенный живет в камере с двумя соседями, которые приняли его довольно дружелюбно. Несмотря на то, что оба сокамерника некурящие, они нормально воспринимают пагубную привычка актера и уживаются с этим недостатком.

Интересно, что Ефремов примерил на себя и соответствующий тюремный дресс-код:  подстригся на лысо.


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