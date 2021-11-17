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Зарубил женщину на глазах ее детей: новые подробности страшного убийства в Черниговской области

Подозреваемого в убийстве разыскивает полиция

17 ноября 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Кладьковка Черниговского региона его агрессивный житель в присутствии троих детей лишил жизни их 32-летнюю маму. Малые жители региона обращались в полицию за помощью, но полицейские, по полученным сведениям, не смогли найти семью, в дом которой пришла беда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черниговщины.

Зарубил женщину на глазах ее детей: новые подробности страшного убийства в Черниговской области

Женщину убил мужчина (фото из открытых источников)

За обнародованной полицейскими информацией, поздно вечером в полицию обратилась девочка и сообщила о семейной драке. Она не указала точного адреса. Сотрудники полиции выехали в этот населенный пункт, зашли в несколько усадеб, но там не увидели семейного насилия.

Правоохранители совершили несколько звонков на мобильный, с которого звонили в патрульную часть, потому что улицы с указанным названием в этом населенном пункте нет. Обычно в селах нет табличек с названиями, это в экстренных ситуациях затрудняет поиск.

Среди ночи совершил звонок другой житель Кладьковки, сообщивший о том, что его сосед лишил жизни свою жену. Копы в указанном доме обнаружили убитую молодую женщину. Местный житель, подозреваемый в этом преступлении, скрылся из дома. В настоящее время полицейские заочно проинформировали его о подозрении в совершении убийства жены. Житель области объявлен в общегосударственный розыск. Зовут виновника Сергей Анатольевич Хаустов, 1977 года рождения.

В отношении полицейских, впервые прибывших по вызову, но не обнаруживших усадьбы, где имела место семейная трагедия, проводится служебное расследование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ч оловик зарубил топором свою жену : сделал это на глазах троих детей.


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Источник: https://cn.npu.gov.ua/news/novini/policziya-chernigivshhini-rozshukuje-pidozryuvanogo-u-vbivstvi-spivmeshkanki/?__cf_chl_rt_tk=hkcNAL417SdWsUl4nS0uFvixpWeeOLI4O9FsYjLGpt8-1637181635-0-gaNycGzNCVE
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