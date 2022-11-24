Зарезал и закопал во дворе: житель Запорожья зверски убил родного отца (ФОТО)

Поиски без вести пропавшего жителя Запорожья продолжались практически неделю. В ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям все же удалось обнаружить труп пенсионера и установить обстоятельства произошедшего.

Правоохранители задержали преступника

Так, 15 ноября в полицию обратился взволнованный житель Запорожья, который рассказал копам о том, что его приятель — 74-летний пенсионер — длительное время не выходит на связь.





В этот же день по факту исчезновения запорожца следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины: "Преднамеренное убийство" с особой пометкой — "пропавший без вести". Правоохранители сразу же начали проведение оперативно-розыскных мероприятий.

На этой неделе следователи провели санкционированный обыск по месту жительства пенсионера. В результате обыска копам удалось обнаружить тело пропавшего пенсионера — мужчина был закопан на заднем дворе собственного дома. Следователи обнаружили на теле следы насильственной смерти, а именно — множественные ножевые ранения.





Было установлено, что убитый проживал вместе со своим с 46-летним сыном. В ходе общения с мужчиной стало известно, что в конце октября между отцом и сыном вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку. Мужчина схватил нож и нанес своему отцу несколько ножевых ранений, после чего пенсионер скончался. Убийца решил скрыть следы преступления и закопал отца на заднем дворе их жилого дома.

Злоумышленник был задержан. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, информирует отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США произошло массовое загадочное убийство студентов. Молодые люди были обнаружены зарезанными в собственных кроватях. Преступник продолжает разгуливать на свободе.

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