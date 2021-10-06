Заранее назвал причину и место: житель Днепра застрелился прямо на улице

69-летний житель областного центра Днепровщины сегодня утром покончил жизнь самоубийством. Он выстрелил в себя из собственного зарегистрированного оружия на одной из улиц города. Родным он ничего не сказал о том страшном действии, которое задумал. А вот полицейских проинформировал о том, что планирует покончить с собой. Об этом сообщает "Днепр Время", используя сообщение собственных информаторов.

Днепрянин позвонил в полицию, после чего застрелился (фото из открытых источников)

Самоубийство днепрянин совершил утром. Полиции он перед тем сообщил, что больше не хочет жить и намерен совершить суицид. Чтобы не травмировать родных, и пачкать кровью квартиру, он сказал, что сделает смертельный выстрел в себя на улице Гладкова в районе электрических сетей. И выразил желание, чтобы там подобрали тело.

На упоминавшейся улице представители патрульного экипажа увидели труп мужчин, около него была винтовка, документы на оружие и телефон. Как установлено, самоубийца нанес себе смертельное ранение в живот. Жена умершего, была шокирована этим трагическим инцидентом, который он совершил, и рассказала, что он часто выражал желание покончить с собой. Но этого никто серьезно не воспринимал.

Представители Днепровской полиции случай этого запланированного самоубийства пока не комментируют.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре патрульные преследовали беглеца и сбили женщину . По информации правоохранителей, один из патрульных экипажей города получил сигнал о том, что неизвестные проникли в одну из квартир в Соборном районе города. Полицейские, которые включились в работу, увидели неизвестного на мотоцикле, внешне похожего вора и с соответствующими звуковыми сигналами подъехали к нему.

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