Запорожский наркотрафик: задержали товар с миллионным ценником (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
В Запорожской области задержали 25-летнего местного жителя, который подрабатывал наркокурьером. В результате обыска у горе-бизнесмена изъяли запрещенного сырья стоимостью более 11 млн гривен. Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.
Предприимчивый парень "работал" по всей области. Фото из открытых источников
По информации правоохранителей, задержанный мужчина был сотрудником интернет-магазина, который специализировался на продаже наркотиков. Ему отводилась роль курьера, а также закладчика. Самое удивительное то, что предприимчивый мужчина нисколько не боялся — для своего "бизнеса" использовал собственное авто. "Заказы" для клиентов поставлялись им по всей области.
Задержали наркокурьера на почте — после получения очередной посылки с запрещенными веществами. В изъятом грузе были обнаружены психотропы.
Но самое интересное обнаружили при обыске арендованной задержанным квартиры. Свои апартаменты мужчина переоборудовал в настоящий фасовочный цех для наркотиков.
Все найденные у мужчины наркотики на "черном рынке" могут стоить более 11 млн гривен.
Задержание проводили представители Управления по борьбе с наркопреступностью в Запорожской области, а также следователи и оперативники местной полиции.
Задержанному горе-курьеру грозит до 8 лет лишения свободы. Соответствующее производство уже открыто по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
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