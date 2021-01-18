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Запорожский наркотрафик: задержали товар с миллионным ценником (ФОТО, ВИДЕО)

Арестом для молодого человека обернулась работа на интернет-магазин по продаже наркотических средств

сегодня, 15:15
Автор:

Вечканова Елена

В Запорожской области задержали 25-летнего местного жителя, который подрабатывал наркокурьером. В результате обыска у горе-бизнесмена изъяли запрещенного сырья стоимостью более 11 млн гривен. Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

Запорожский наркотрафик: задержали товар с миллионным ценником (ФОТО, ВИДЕО)

Предприимчивый парень "работал" по всей области. Фото из открытых источников

По информации правоохранителей, задержанный мужчина был сотрудником интернет-магазина, который специализировался на продаже наркотиков. Ему отводилась роль курьера, а также закладчика. Самое удивительное то, что предприимчивый мужчина нисколько не боялся — для своего "бизнеса" использовал собственное авто. "Заказы" для клиентов поставлялись им по всей области.

Задержали наркокурьера на почте — после получения очередной посылки с запрещенными веществами. В изъятом грузе были обнаружены психотропы.

Но самое интересное обнаружили при обыске арендованной задержанным квартиры. Свои апартаменты мужчина переоборудовал в настоящий фасовочный цех для наркотиков.

"В результате мероприятий изъято более 14 килограммов каннабиса, пять килограмм метамфетамина и "Альфа PVP", больше килограмма псилоцибинових грибов, таблетки экстази, слип-пакеты с амфетамином, а также фасовочные материалы с логотипом магазина и электронные весы", — информируют полицейские.

Запорожский наркотрафик: задержали товар с миллионным ценником (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Запорожский наркотрафик: задержали товар с миллионным ценником (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Запорожский наркотрафик: задержали товар с миллионным ценником (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Все найденные у мужчины наркотики на "черном рынке" могут стоить более 11 млн гривен.

Задержание проводили представители Управления по борьбе с наркопреступностью в Запорожской области, а также следователи и оперативники местной полиции.

Задержанному горе-курьеру грозит до 8 лет лишения свободы. Соответствующее производство уже открыто по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинские правоохранители помешали переправить через границу в ЕС почти тонну героина.

Также на сайте можно узнать, какую ценную контрабанду стоимостью несколько миллионов гривен обнаружили в январе отечественные таможенники.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/37979_Zaporizhzhya_Policeyski_vikrili_narkokurra_iz_zaboronenimi_rechovinami_na_ponad_11_milyoniv_griven_.htm
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