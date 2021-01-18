Запорожский наркотрафик: задержали товар с миллионным ценником (ФОТО, ВИДЕО)

В Запорожской области задержали 25-летнего местного жителя, который подрабатывал наркокурьером. В результате обыска у горе-бизнесмена изъяли запрещенного сырья стоимостью более 11 млн гривен. Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

Предприимчивый парень "работал" по всей области. Фото из открытых источников

По информации правоохранителей, задержанный мужчина был сотрудником интернет-магазина, который специализировался на продаже наркотиков. Ему отводилась роль курьера, а также закладчика. Самое удивительное то, что предприимчивый мужчина нисколько не боялся — для своего "бизнеса" использовал собственное авто. "Заказы" для клиентов поставлялись им по всей области.

Задержали наркокурьера на почте — после получения очередной посылки с запрещенными веществами. В изъятом грузе были обнаружены психотропы.

Но самое интересное обнаружили при обыске арендованной задержанным квартиры. Свои апартаменты мужчина переоборудовал в настоящий фасовочный цех для наркотиков.

"В результате мероприятий изъято более 14 килограммов каннабиса, пять килограмм метамфетамина и "Альфа PVP", больше килограмма псилоцибинових грибов, таблетки экстази, слип-пакеты с амфетамином, а также фасовочные материалы с логотипом магазина и электронные весы", — информируют полицейские.

Все найденные у мужчины наркотики на "черном рынке" могут стоить более 11 млн гривен.

Задержание проводили представители Управления по борьбе с наркопреступностью в Запорожской области, а также следователи и оперативники местной полиции.

Задержанному горе-курьеру грозит до 8 лет лишения свободы. Соответствующее производство уже открыто по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

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