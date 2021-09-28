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Как запорожские таможенники наладили схему на 42 миллиона, нарушая правила

Только по одному факту "служебной халатности" государственный бюджет недополучил 42 млн грн

сегодня, 18:00
Автор:

Хмільовська Інна

Чиновники запорожской таможни организовали схему на миллионы гривен. Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, в результате которой государству нанесли многомиллионный ущерб. Таможенники специально нарушали процедуры административных взысканий, об этом сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины.

Как запорожские таможенники наладили схему на 42 миллиона, нарушая правила

СБУ разоблачила схему. Фото СБУ

По предварительной информации сотрудников службы безопасности Украины, преступную схему чиновники начали реализовывать еще в 2019 году. Ее суть была в сотрудничестве с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов.

"Всего по одному из установленных фактов, из-за служебной "халатности" таможников, государственный бюджет Украины недополучил почти 42 миллиона гривен. Это произошло из-за того, что работник таможни не выполнил своих обязанностей надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суда. Административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания", — говорится в сообщении.

По словам службы безопасности, пока одному из таможенников сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следователи проверяют документы с целью привлечения к ответственности всех причастных к схеме должностных лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что целый арсенал с оружием обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений на границе с Беларусью.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-skhemu-zlovzhyvan-na-zaporizkii-mytnytsi-lyshe-za-odnym-faktom-sluzhbovoho-nedbalstva-derzhavnyi-biudzhet-nedootrymav-42-mln-hrn
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