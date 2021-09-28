Как запорожские таможенники наладили схему на 42 миллиона, нарушая правила

Чиновники запорожской таможни организовали схему на миллионы гривен. Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, в результате которой государству нанесли многомиллионный ущерб. Таможенники специально нарушали процедуры административных взысканий, об этом сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила схему. Фото СБУ

По предварительной информации сотрудников службы безопасности Украины, преступную схему чиновники начали реализовывать еще в 2019 году. Ее суть была в сотрудничестве с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов.



"Всего по одному из установленных фактов, из-за служебной "халатности" таможников, государственный бюджет Украины недополучил почти 42 миллиона гривен. Это произошло из-за того, что работник таможни не выполнил своих обязанностей надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суда. Административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания", — говорится в сообщении.

По словам службы безопасности, пока одному из таможенников сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.



Следователи проверяют документы с целью привлечения к ответственности всех причастных к схеме должностных лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что целый арсенал с оружием обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений на границе с Беларусью.



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