Как запорожские таможенники наладили схему на 42 миллиона, нарушая правила

BTC/USD
41531.73
ETH/USD
2850.48
LTC/USD
144.56
USD/UAH
26.73
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Чиновники запорожской таможни организовали схему на миллионы гривен. Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, в результате которой государству нанесли многомиллионный ущерб. Таможенники специально нарушали процедуры административных взысканий, об этом сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины.
СБУ разоблачила схему. Фото СБУ
По предварительной информации сотрудников службы безопасности Украины, преступную схему чиновники начали реализовывать еще в 2019 году. Ее суть была в сотрудничестве с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов.
По словам службы безопасности, пока одному из таможенников сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
Следователи проверяют документы с целью привлечения к ответственности всех причастных к схеме должностных лиц.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что целый арсенал с оружием обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений на границе с Беларусью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости