Запорожская АЭС полностью остановлена

Сегодня в 3:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от сети. Согласно информации пресс-службы компании в Telegram, последние трое суток энергоблок работал в режиме острова, питая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт). Это объясняется повреждением всех линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины в результате российских обстрелов.

Угроза аварии на ЗАЭС

Сообщается, что вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов.

Однако в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

В связи с этим Энергоатом принимает меры по организации поставки дополнительных партий дизельного топлива на атомную станцию. В НАЭК повторили призыв о создании демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС и прекращения обстрела линий связи атомной электростанции с энергосистемой.

Как известно, представители Международного агентства по атомной энергии посетили ЗАЭС, чтобы оценить радиационную безопасность. По результатам был подготовлен отчет. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет в интервью "Комментариям", что международные организации чрезмерно аккуратны в формулировках и их выводы часто максимально расплывчаты. В то же время политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что МАГАТЭ – не должна выяснять, кто стрелял. Она занимаются вопросами ядерной безопасности, их главная задача – мониторинг ситуации. Де-факто ЗАЭС находится под контролем России. Требовать демилитаризацию – не входит в компетенцию МАГАТЭ, убежден он.





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