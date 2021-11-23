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Залезла в кухню: в Днепре, в частном доме нашли змею (ФОТО)

Змею отловили спасатели

сегодня, 22:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Днепр в частном коттедже жители обнаружили лесную гостью – змею. Она выбрала для пребывания в жилище кухонную тумбочку. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГСЧС Днепропетровского региона.

Залезла в кухню: в Днепре, в частном доме нашли змею (ФОТО)

Змея пряталась в мебельном ящике (фото: ГСЧС)

Испуганные жители просили помощи у местных спасателей. Именно они известили, что в их дом на улице Петрозаводской Амур-Нижнеднепровского района города Днепр проникла змея. Они обнаружили ее на собственной кухне.

Сотрудники спасательной службы увидели пресмыкающегося, примерно 1 метр длиной, в  мебельном ящике. Они использовали специальный инструмент, которым эту представительницу леса отловили. На территории за городом ее выпустили на свободу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области змея спряталась в мотоцикле и напала на мужчину. В Ровенской области произошел необычный инцидент. Лесная гадюка предпочла себе тайник мотоцикл, который опрометчиво оставил на лесной тропе местный житель. А когда полищук сел на свой механизм и хотел ехать домой, жительница леса напала на него и чуть не ужалила. Житель Ровенщины не растерялся, отстранился от пресмыкающегося еще и запечатлел этот редкий случай на видео. Житель этого полесского региона рассказал, что путешествовал по лесу и ненадолго там остановился. Свой транспорт поставил и пошел, кому он нужен в чаще. Когда через некоторое время вернулся и начал его заводить, услышал угрожающее шипение. Взглянул и обомлел, на него собиралась напасть гадюка. Лесная жительница нашла себе здесь надежный тайник. И покидать его не собиралась. Мотоциклист взял в руки палку, чтобы ее прогнать, но незваная гостья не испугалась.


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Источник: https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/34096.html
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