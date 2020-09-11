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Главная Новости Общество происшествия Заключенный украл со счетов украинцев почти полмиллиона гривен
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Заключенный украл со счетов украинцев почти полмиллиона гривен

По предварительным данным, жертвами преступника стали более двухсот человек

сегодня, 12:29
Автор:

Владимир Лавский

Один из заключенных с помощью телефона и выхода в интернет заработал более 400 тысяч гривен, предлагая несуществующие товары по низким ценам. Об этом сообщает портал "Интернет.Юа".

Заключенный украл со счетов украинцев почти полмиллиона гривен

Мужчина, который отбывает срок в одной из колоний Украины, создал интернет-магазин бытовой техники по низким ценам. Обязательным условием покупки товара была подписка на страницу и частичная оплата товара. Порой это становило половину общей суммы. Когда доверчивые пользователи выполняли перевод, товар им не поступал. По данным Национальной полиции, жертвами преступника стали более 200 человек, а сам заключенный заработал свыше 400 тысяч гривен. 

На данный момент 29-летний мужчина получил уведомление о мошенничестве, которое предусматривает срок заключения от трех до восьми лет. По какой статье он сейчас пребывает в колонии, на данный момент неизвестно. 

Ранее "Комментарии" публиковали рейтинг самых популярных схем среди мошенников. 

Среди самых распространенных историй мошенников - чрезвычайная ситуация с близким человеком. Злоумышленники сообщают, мол, близкий родственник попал в беду, поэтому вы должны заплатить за решение этого вопроса. 


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