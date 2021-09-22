Закарпатский чиновник разворовал природных ресурсов на 56 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного чиновника, который разворовал природные ресурсы на 56 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержание чиновника, фото СБУ

Им был руководитель управления государственного водного управления на Закарпатье. Чиновник "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел рек. Убытки от его противоправной деятельности СБУ оценивают в 56 млн гривен.

"По данным следствия, чиновник, в обязанности которого входит сохранение местной экосистемы, согласился "закрыть глаза" на ее разрушения. Зато предоставил предпринимателям полный бесконтрольный доступ для проведения работ без разрешений", — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас чиновнику сообщили о подозрении по статье служебная халатность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что СБУ прекратила незаконный вывоз древесины за границу. По поддельным документам злоумышленники вывозили до 1000 кубометров древесины в месяц. Злоумышленники перевозили в месяц до 30 грузовиков. Украинскую древесину в страны ЕС завозили по сфальсифицированным документам. Чтобы их подделать привлекли представителей лесных хозяйств из Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей. Ежемесячно злоумышленники получали откаты в размере почти 4 млн гривен. Правоохранители задержали их с поличным, когда те передавали очередной транш взятки должностным лицами лесохозяйственного предприятия Сумщины. Задержание силовики проводили совместно с работниками Львовской областной прокуратуры. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 УК Украины, проводятся следственные действия.

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