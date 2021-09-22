Закарпатский чиновник разворовал природных ресурсов на 56 млн гривен

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Антон Рудак
Служба безопасности Украины разоблачила еще одного чиновника, который разворовал природные ресурсы на 56 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание чиновника, фото СБУ
Им был руководитель управления государственного водного управления на Закарпатье. Чиновник "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел рек. Убытки от его противоправной деятельности СБУ оценивают в 56 млн гривен.
Сейчас чиновнику сообщили о подозрении по статье служебная халатность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что СБУ прекратила незаконный вывоз древесины за границу. По поддельным документам злоумышленники вывозили до 1000 кубометров древесины в месяц. Злоумышленники перевозили в месяц до 30 грузовиков. Украинскую древесину в страны ЕС завозили по сфальсифицированным документам. Чтобы их подделать привлекли представителей лесных хозяйств из Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей. Ежемесячно злоумышленники получали откаты в размере почти 4 млн гривен. Правоохранители задержали их с поличным, когда те передавали очередной транш взятки должностным лицами лесохозяйственного предприятия Сумщины. Задержание силовики проводили совместно с работниками Львовской областной прокуратуры. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 УК Украины, проводятся следственные действия.
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