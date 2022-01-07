Закарпатье страдает от наводнения

На Закарпатье из-за непогоды остаются подтопленными 160 дворов, 34 жилых дома и три помещения трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. На 6:00 утра 6 января подтопления хранятся на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов.

Закарпатье - фото из открытых источников

“В отдельных населенных пунктах из-за паводка фиксируем затопление участков автодорог. В результате поднятия паводковых вод и поверхностного стока было подтоплено более 177, 38 подвалов жилых домов, 1 подвальное помещение ОШ №3 пгт. В. Бычков и 3 помещения трансформаторных подстанций", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате оползня и перелива воды через дорогу Р-21 Долина-Хуст возле села Нижний Быстрый вблизи дамбы ГЭС полностью перекрыли движение. Фиксируются локальные подтопления домохозяйств в пгт Межгорье, селах Лозянское и Майдан.

Напомним, на Закарпатье взошли два мощных селевых потока, которые затопили населенные пункты в Раховском, Тячевском и Хустском районах. В настоящее время остается подтоплено 7 подвалов, 6 домов и 21 домохозяйство. Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области. Также непогода повредила дорогу международного и регионального значения. Селевые потоки взошли на дорогу Р21 в с. Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в г. Рахов. Наутро движение транспорта удалось восстановить.

"В обеих случаях над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки автодорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено", — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Закарпатья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!