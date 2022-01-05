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На Закарпатье ночью прошли селевые потоки: несколько населенных пунктов затоплены, повреждены дороги (ФОТО)

Два мощных селевых потока затопили населенные пункты в трех районах Закарпатья

сегодня, 11:51
Автор:

Людмила Слободенюк
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Этой ночью на Закарпатье взошли два мощных селевых потока, которые затопили населенные пункты в Раховском, Тячевском и Хустском районах. В настоящее время остается подтоплено 7 подвалов, 6 домов и 21 домохозяйство. Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области, передает портал "Комментарии".

На Закарпатье ночью прошли селевые потоки: несколько населенных пунктов затоплены, повреждены дороги (ФОТО)

Паводки на Закарпатьи. Фото ДСНС

Также непогода повредила дорогу международного и регионального значения. Селевые потоки взошли на дорогу Р21 в с. Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в г. Рахов. Наутро движение транспорта удалось восстановить.

"В обеих случаях над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки автодорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено", — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Закарпатья.

В борьбе с силами природы местным жителям помогают спасатели, откачивая воду. В настоящее время о пострадавших нет информации, сообщения о последствиях непогоды уточняются.

Напомним, селевые потоки непредсказуемы, возникают внезапно и обладают мощной разрушительной силой. В зимний период они могут сходить вместе со снежной лавиной. Тому, кого застал селевой поток, как правило, спастись не удается. Спасатели советуют в случае, если вы стали свидетелем схождения таких мощных паводков, как только услышали их шум — как можно скорее постарайтесь подняться вверх и помнить, что поток несет с собой камни и деревья.

На Закарпатье ночью прошли селевые потоки: несколько населенных пунктов затоплены, повреждены дороги (ФОТО) - фото 2

На Закарпатье ночью прошли селевые потоки: несколько населенных пунктов затоплены, повреждены дороги (ФОТО) - фото 3

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Источник: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/15365.html?fbclid=IwAR3TV-ovF48jimIN93J9nx_sJ-c-Qax2OV63fnhQ4EkTlpSVOPScin26rdA
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