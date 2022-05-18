Захват Запорожской АЭС: командира РФ, руководившего нападением, привлекут к ответственности

Командир воинской части РФ, ответственный за захват Запорожской АЭС, поставлен в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Правоохранители идентифицировали и заочно сообщили о подозрении командиру воинской части Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

