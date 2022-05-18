Захват Запорожской АЭС: командира РФ, руководившего нападением, привлекут к ответственности

Командир воинской части РФ, ответственный за захват Запорожской АЭС, поставлен в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Правоохранители идентифицировали и заочно сообщили о подозрении командиру воинской части Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, подозреваемый, осуществляя командование одной из двух батальонно-тактических групп вооруженных сил и национальной гвардии РФ, отдал приказ о нападении и силовом захвате с применением оружия Запорожской атомной электростанции в г. Энергодар. Он также непосредственно принял участие в захвате, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы, которые противоречат нормам ст. 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающей совершать нападения на атомные электростанции в условиях вооруженного конфликта. В результате этого нападения погибли два человека, повреждены сооружения атомной электростанции", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса. РФ обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса. Правоохранители начали расследование по 5 уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны. 12-13 мая кафиры обстреляли г. Святогорск Краматорского района, Бахмутский район, пгт Нью-Йорк г. Торецкая, с. Новолуганское, Покровский район Донбасса.
Захват Запорожской АЭС (фото из открытых источников)