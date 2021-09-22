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Задерживали за терроризм: СМИ сообщили новые подробности об убитом в Черкассах мужчине

Напавших на Козлова до сих пор разыскивают

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

Бизнесмен из города Черкассы Михаил Козлов, которого киллеры подстрелили в кафе, поддерживал связи с представителями криминалитета. Об этом сообщает сайт "Обо всем".

Задерживали за терроризм: СМИ сообщили новые подробности об убитом в Черкассах мужчине

Козлова расстреляли сегодня утром в одном из кафе Черкасс (фото: ZMI.ck.ua)

По информации журналистов, покушение на его жизнь имел место в заведении "Львовская мастерская шоколада", там в то время смаковали сладостями городские школьники.

Покойный был руководителем общественной организации "Организованная защита граждан", которая работает в городе еще с 2015 года, преследуя будто благородную цель — защита пострадавших от полиции. Какой была эта защита, нетрудно догадаться, если у представителей местных СМИ возникали вопросы о реальной деятельности этого общественного образования. Также он имел частное предприятие, которое предоставляло услуги по охране.

Жителя Черкасс несколько раз осуждали за тяжкие преступления, среди которых и вымогательство.

Во "Львовской мастерской шоколада", где имела место стрельба, Козлов часто встречался со своими представителями. В августе прошлого года этого местного общественного активиста арестовали работники СБУ по подозрению в терроризме.

Единомышленников бизнесмена обвиняют в инцидентах с применением оружия в этом областном центре и в столице на Крещатике. Тогда полицейские арестовали 4 участников криминальной драмы.

Информаторы подтвердили представителям медиа, "стрелку" и дальнейшее выяснение обстоятельств с оружием организовали члены двух группировок, которые вели войну между собой. С одной стороны там были единомышленники Козлова. Лидера второго группировки как раз накануне конфликта выслали из нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Черкассах застрелили местного предпринимателя: что известно об убийстве .


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Источник: https://provce.ck.ua/shcho-vidomo-pro-zahybloho-cherkashchanyna/
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