Задержание Шуфрича: появились новые подробности

Охранники нардепа Шуфрича оказывали вооруженное сопротивление во время задержания. Об этом сообщает Telegram Spravdi.

Появились новые подробности задержания Шуфрича (фото из открытых источников)

Народного депутата от партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича задержали при попытке фотографировать позиции Вооруженных сил Украины. Как рассказал Юрий Бирюков, представителя парламента задержали бойцы 206-го батальона территориальной обороны.

Во время задержания народного депутата Шуфрича его охранники оказывали вооруженное сопротивление бойцам. Во время стычки их задержали и забрали у них оружие. Важно, что на одном автомате, изъятом бойцами терробороны, был затерен серийный номер.

Свои действия народный депутат Шуфрич пытался объяснить тем, что он хотел "сфотографироваться на фоне местного памятника". Сейчас полицейские и сотрудники СБУ будут выяснять, были ли в его действиях признаки диверсии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СБУ продолжает задерживать вражеских агентов и предателей. В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщают, что 4 марта задержали предателя, помогавшего оккупантам обстрелять Луцкий военный аэродром. Известно, что мужчина получал и передавал российским спецслужбам данные о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих на аэродроме. По его наводке аэродром обстреляли из ракет. О проделанной "работе" подозреваемый отчитался "кураторам". Мужчина передавал врагу информацию о военных действиях в течение 24-28 февраля. Мужчине, работавшему с оккупантами, сообщили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), он взят под стражу.

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