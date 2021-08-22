За сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 августа, на Донбассе пророссийские боевики трижды обстреляли украинских военных. К счастью, обошлось без потерь. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

На Донбассе сегодня держалась тишина. Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Так, оккупанты обстреляли Водяное, что у Донецка, с применением минометов 120-го калибра. Кроме того, у Золотого-4 в Луганской области боевики вели огонь по позициям украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Новолуганское оккупационные войска обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, враждебных обстрелов не зафиксировано. Ранений и потерь также не было

Как писали "Комментарии", 19 августа на Донбассе снайперы российско-террористических войск убили украинского военнослужащего. От пули боевиков на линии фронта погиб 41-летний уроженец Львова Василий Островский, передает председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в своем Facebook.



За несколько последних дней на востоке Украины участились обстрелы российских боевиков. По словам представителя отечественной делегации в ТКГ Донбассом Сергея Гармаша, причиной такого поведения могли стать грядущие встречи президента Владимира Зеленского с несколькими политическими лидерами других стран.

Как известно, накануне Дня Независимости Украины Зеленский должен встретиться в Киеве с немецкой канцлером Ангелой Меркель. В конце августа же украинского президента ожидает деловая поездка в Вашингтон и переговоры с Джозефом Байденом. Любые взаимодействия с представителями других стран Кремль может расценивать как личную угрозу, говорит Сергей Гармаш.



Напомним, в ответ на обращение Центризбиркома в Донецкой и Луганской ОГА/ОВГА о возможности проведения 31 октября местных выборов в населенных пунктах, где они не были проведены 25 октября 2020 года, от администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых речь идет о невозможности их проведения. Отметим, что на прифронтовых территориях временно оккупированной части Донбасса местные выборы не проводились уже 5 лет.





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