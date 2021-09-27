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За репост российской пропаганды мариупольцу дали три года колонии

Мужчина репостил информацию с ресурса "Рупор Новороссии"

сегодня, 12:47
Автор:

Антон Рудак

51-летнего мариупольца засудили на три года за пропаганду войны. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

За репост российской пропаганды мариупольцу дали три года колонии

Соцсеть "Одноклассники", фото с открытых источников

Также его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуроры сообщили, что обвиняемый с ноября 2018 по июнь 2020 вел свою страницу в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Там он репостил и размещал информацию с ресурса "Рупор Новороссии".

По данным прокуратуры, мужчина копировал и распространял контент, который призывал к развязке войны и к совершению действий по изменению территории и государственной границы Украины.

Приморский районный суд Мариуполя избрал меру наказания в виде трех лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генпрокуратура Украины рассекретит материалы Иловайской трагедии. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о состоянии расследования боев под Иловайский и объявила о рассекречивании материалов дела. Ранее более 70 томов материалов производства имели гриф ограниченного доступа. Теперь прокуратура хочет их рассекретить. Ходатайство о рассекречивании в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже направлено. Следует отметить, что общий объем дела составляет 300 томов, где записаны допросы более 900 человек, описано более 1600 боевых документов. Фотокопии рассекреченных материалов будут опубликованы на сайте Офиса Генерального прокурора в разделе об Иловайской трагедии. Там будет доступно описание результатов следствия. Над сайтом пока работают разработчики. Известно, что в рамках производства уже объявлено подозрение первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ и бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.


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Источник: https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=304598
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