За лесные угодья чиновник требовал 200 тыс. долларов: подробности

Заместитель главы одной из ОГА требовал взятку в размере 200 тыс. долларов за лесные угодья – ему сообщено о подозрении 24 октября 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



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Экс-замглавы одной из ОГА разоблачили по просьбе предоставления 200 тыс. долларов США за выдачу распоряжения о выделении частному обществу лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Противозаконные действия заместитель председателя одной из ОГА совершил в мае 2024 года – тогда он предложил положительное решение вопроса о выделении обществу 19 га лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование лесами для рекреационных целей за вознаграждение.

"Заметим, что общество неоднократно обращалось в указанную областную госадминистрацию с ходатайствами о выделении участка, однако каждый раз получало отказ без объяснения причин", — говорится в сообщении САП.

Чиновник рассказал о механизме решения вопроса и предупредил о якобы необходимости согласования этого решения с председателем этой ОГА и распределения между ними средств.

“Отметим, что преступление в части непосредственного извлечения неправомерной выгоды не было доведено до конца. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения”, — отметили в САП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на взятке разоблачили начальника Тернопольского РТЦК.