За что Укрзализныця заплатила многомиллионный штраф: подробности

Укрзализныця выплатила штраф в размере 18,3 миллиона гривен, наложенный Антимонопольным комитетом. Об это говорится в сообщении антимонопольщиков.

Укрзализныця - фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что ранее Укрзализныця самостоятельно ввела термин "малодеятельная грузовая станция" и стягивала отдельную плату за дополнительную услугу Укрзализныци с подачи вагонов на эти станции.

В комитете добавили, что подписание этого соглашения было безальтернативным условием предоставления клиентам железной дороги услуг перевозок. А это, в свою очередь, создавало неравные условия получения услуги.

По данным АМКУ, Укрзализныця взимала повышенную оплату за обслуживание малодеятельных станций с января 2019 года до сентября 2020 года.

Отныне УЗ прекратила взимание дополнительной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях и оплатила наложенный Комитетом штраф.



Напомним, недавно появилась информация о скором появлении новых вагонов на маршрутах украинской железной дороги, которые позволят комфортно путешествовать владельцам велосипедов. В частности, такие вагоны должны будут появиться в собственности "Юго-Западной железной дороги".

Отметим, главный "железнодорожник" страны — "Укрзализныця" ("УЗ") — рискует попасть в новый виток скандалов, которых в последние месяцы и так было немало. Сейчас же члены Специальной временной следственной комиссии (ВСК) внезапно обратили внимание на количество и размер премий, получаемых Наблюдательным советом компании. Что именно с главным бухгалтером "УЗ" хотят обсудить члены ВСК, читайте в нашем материале.

Также зимой 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание скоростных поездов пригородного сообщения "Сити-экспресс". Для этого на Крюковском вагоностроительном заводе создадут совершенно новые поезда, а также модернизируют старые из маршрутов "Интерсити".

Цель проекта — побороть проблемы с трафиком в больших городах. В первый этап внедрения новых скоростных маршрутов пригородного сообщения попадут Киев, Днепр и Харьков.





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