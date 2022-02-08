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За Чауса внесли залог больше 700 тысяч: журналисты узнали, кто дал деньги

За Чауса внесли залог в размере 718 тысяч гривен

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный на всю Украину экс-представитель Фемиды, работавший судьей в Днепровском райсуде города Киева Николай Чаус, к которому представители следствия имеют подозрения во взяточничестве, внес залог, что составляет почти 718 тысяч гривен. Об этом, ссылаясь на собственного информатора в среде правоохранителей, сообщает "Украинская правда".

За Чауса внесли залог больше 700 тысяч: журналисты узнали, кто дал деньги

Бывший судья Чаус (фото из открытых источников)

Немалую сумму залога это — 717 900 гривен, экс- судья Чаус внес в понедельник, 7 февраля.

Важно, что 1 февраля в Высшем коррупционном суде было постановлено отпустить Николая Чауса под залог, надев на него электронный браслет. Как предусмотрено законодательством нашей страны, срок общего срока домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

Этого представителя Фемиды обвиняют во взяточничестве. Шесть лет назад его уличили на рекордном размере взятки -150 тысяч долларов. Американскую валюту он утаил в стеклянной банке и прикрыл землей на огороде. Когда эти преступные средства обнаружили, Чаус исчез. Он был объявлен в международный розыск.

Его следы нашли в Молдове. Юрист подал документы, чтобы получить политическое убежище, но ему отказали. Весной прошлого года экс- судью будто бы похитили неизвестные и снова привезли в Украину. Летом Чаус лично появился в одном из местных сельских советов Винничины. Тогда Николая Чауса задержали, и после этого он был отправлен под домашний арест.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что беглый судья Чаус жалуется на состояние здоровья. Бывший судья со скандальной репутацией Николай Чаус сделал заявление, что у него пропал слух, поэтому просит отсрочить судебное заседание, на котором будет рассматриваться его уголовное дело.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/8/7323242/
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