За бутылку водки: в Кирилловке гости клуба устроили оргию ради конкурса (ВИДЕО 18+)

Практически настоящей сексуальной оргией закончился один из конкурсов в ночном клубе Кирилловки, популярного среди украинцев курорта. В ночь с 11 на 12 августа четверо подвыпивших отдыхающих решили выиграть бутылку водки для продолжения банкета. Подробности инцидента сообщает мелитопольское издание "Местные вести".



В Кирилловке две пары отдыхающих практически занялись сексом в ночном клубе. Фото иллюстративное

Молодые люди отдыхали на территории ночного клуба "Галактика". Организаторы действия отметили это мероприятие маркером "для взрослых". На протяжении вечера ведущие вечера объявляли различные конкурсы, и одним из них стало предложение исполнить самый сексуальный танец.

Тем, кто выполнит задание лучше всех, должна была достаться бутылка водки в качестве подарка.

Две пары участников по-своему интерпретировали поставленную задачу и практически превратили танцпол в место для сексуальной оргии. Обе девушки не стеснялись демонстрировать публике грудь и дефилировать возле незнакомцев в одних трусиках. Парни также не гнушались раздеваться перед зрителями. На некоторых кадрах видео, попавшего в Сеть, четко видно, что некоторые элементы "танца" фактически приобрели оттенок петтинга и даже орального секса.

Предупреждаем: видео строго 18+!

Очень многие пользователи Сети высказали свое абсолютное недовольство подобным "отдыхом" в Кирилловке.

"Стекается вся грязь из страны летом в маленькое село", "Это ужасно", "Я местный и я ах*ел", "Коллективный иск в суд от зрителей за травмирование психики!", "Как пошло, гнилые люди собрались в одном месте", — комментируют произошедшее интернет-юзеры.

При этом администрация "Галактики" ничего ужасного в таких "танцах" своих посетителей не видит. Инцидент даже был прокомментирован на официальном аккаунте ночного клуба, где представители заведения отметили, что у них получился "действительно незабываемый вечер". При этом они отметили, что такое "приятно вспоминать", хотя рассказывать о подобном немного неловко.





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