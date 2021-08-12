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За бутылку водки: в Кирилловке гости клуба устроили оргию ради конкурса (ВИДЕО 18+)

Администрация ночного клуба не видит ничего постыдного в подобной организации отдыха для гостей заведения

сегодня, 15:27
Автор:

Вечканова Елена

Практически настоящей сексуальной оргией закончился один из конкурсов в ночном клубе Кирилловки, популярного среди украинцев курорта. В ночь с 11 на 12 августа четверо подвыпивших отдыхающих решили выиграть бутылку водки для продолжения банкета. Подробности инцидента сообщает мелитопольское издание "Местные вести".

За бутылку водки: в Кирилловке гости клуба устроили оргию ради конкурса (ВИДЕО 18+)

В Кирилловке две пары отдыхающих практически занялись сексом в ночном клубе. Фото иллюстративное

Молодые люди отдыхали на территории ночного клуба "Галактика". Организаторы действия отметили это мероприятие маркером "для взрослых". На протяжении вечера ведущие вечера объявляли различные конкурсы, и одним из них стало предложение исполнить самый сексуальный танец.

Тем, кто выполнит задание лучше всех, должна была достаться бутылка водки в качестве подарка.

Две пары участников по-своему интерпретировали поставленную задачу и практически превратили танцпол в место для сексуальной оргии. Обе девушки не стеснялись демонстрировать публике грудь и дефилировать возле незнакомцев в одних трусиках. Парни также не гнушались раздеваться перед зрителями. На некоторых кадрах видео, попавшего в Сеть, четко видно, что некоторые элементы "танца" фактически приобрели оттенок петтинга и даже орального секса.

Предупреждаем: видео строго 18+!

Очень многие пользователи Сети высказали свое абсолютное недовольство подобным "отдыхом" в Кирилловке.

"Стекается вся грязь из страны летом в маленькое село", "Это ужасно", "Я местный и я ах*ел", "Коллективный иск в суд от зрителей за травмирование психики!", "Как пошло, гнилые люди собрались в одном месте", — комментируют произошедшее интернет-юзеры.

При этом администрация "Галактики" ничего ужасного в таких "танцах" своих посетителей не видит. Инцидент даже был прокомментирован на официальном аккаунте ночного клуба, где представители заведения отметили, что у них получился "действительно незабываемый вечер". При этом они отметили, что такое "приятно вспоминать", хотя рассказывать о подобном немного неловко.

За бутылку водки: в Кирилловке гости клуба устроили оргию ради конкурса (ВИДЕО 18+) - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Дании во время интервью местная журналистка буквально занялась сексом. Как это произошло, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как проводили свободное время участницы скандальной голой фотосессии в Дубае. Спойлер: секс, наркотики и рок-н-ролл — это о них.


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Источник: https://www.mv.org.ua/news/256773-v_klube_kirillovki_za_butylku_vodki_chut_ne_zanjalis_seksom_-_zavedenie_otreagirovalo_na_skandal.html
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