За бутылку водки: в Кирилловке гости клуба устроили оргию ради конкурса (ВИДЕО 18+)

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Вечканова Елена
Практически
настоящей сексуальной оргией закончился один из конкурсов в ночном клубе Кирилловки,
популярного среди украинцев курорта. В ночь с 11 на 12 августа четверо
подвыпивших отдыхающих решили выиграть бутылку водки для продолжения банкета. Подробности
инцидента сообщает мелитопольское издание "Местные вести".
В Кирилловке две пары отдыхающих практически занялись сексом в ночном клубе. Фото иллюстративное
Молодые люди отдыхали
на территории ночного клуба "Галактика". Организаторы действия отметили это
мероприятие маркером "для взрослых". На протяжении вечера ведущие вечера
объявляли различные конкурсы, и одним из них стало предложение исполнить самый
сексуальный танец.
Тем, кто выполнит
задание лучше всех, должна была достаться бутылка водки в качестве подарка.
Две пары участников
по-своему интерпретировали поставленную задачу и практически превратили танцпол
в место для сексуальной оргии. Обе девушки не стеснялись демонстрировать
публике грудь и дефилировать возле незнакомцев в одних трусиках. Парни также не
гнушались раздеваться перед зрителями. На некоторых кадрах видео, попавшего в Сеть,
четко видно, что некоторые элементы "танца" фактически приобрели оттенок петтинга
и даже орального секса.
Предупреждаем:
видео строго 18+!
Очень многие
пользователи Сети высказали свое абсолютное недовольство подобным "отдыхом" в
Кирилловке.
При этом администрация "Галактики" ничего ужасного в таких "танцах" своих посетителей не видит. Инцидент даже был прокомментирован на официальном аккаунте ночного клуба, где представители заведения отметили, что у них получился "действительно незабываемый вечер". При этом они отметили, что такое "приятно вспоминать", хотя рассказывать о подобном немного неловко.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Дании во время интервью местная журналистка буквально занялась сексом. Как это произошло, читайте в нашем материале.
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