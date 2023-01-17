Япония сбросит миллионы тонн зараженной воды в Тихий океан: причины

Авария на АЭС Фукусима-1 — это радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий, начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Зараженная вода/ Фото из открытых источников

Затопление подвальных помещений, где располагались, распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков №1-3 и взрывы на энергоблоках №1, №3 и 4. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы цезия и йода, объём выброса которых составил до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии.

Спустя 12 лет после масштабной аварии на АЭС, правительство Японии приняло решение сбросить зараженную радиацией воду в Тихий океан. Стоит отметить, что до этого момента "радиоактивная" вода продолжала храниться в резервуарах.

Предварительно, "зараженную" воду обработают специальными "препаратами" для удаления большинства радиоактивных материалов, но, стоит понимать, что полностью очистить воду не получится и она все-равно будет содержать радиоактивную форму водорода.

Не смотря на это, власти Японии стоят на своем и собираются сбрасывать воду в океан. Они уверяют, что данное решение не будет представлять угрозы для здоровья людей и морской среды.

Местные эко-активисты не разделяют такую оптимистичную точку зрения и начинают бить тревогу. По заверениям экологов, сброс зараженной воды в океан может привести к уничтожению природного баланса в прибрежных районах.

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