Самолет загорелся из-за взрыва повербанка: есть пострадавшие (ФОТО)

Во вторник вечером, 10 января, в тайваньском международном аэропорту Таоюань произошло ЧП. Так, известно о том, что в полном пассажиров самолете внезапно взорвался повербанк — портативное зарядное устройство для гаджетов.

Самолет загорелся из-за взрыва повербанка/ Иллюстрационное фото

В результате произошедшего в салоне самолета вспыхнул пожар, а испуганные пассажиры начали паниковать. Один из путешественников снял видео с места происшествия и поделился страшными кадрами в соцсетях.





Стоит отметить, что огонь начал распространяться достаточно быстро, а весь салон, буквально за считанные минуты, заполнил едкий дым. На помощь пассажирам поспешили стюардессы, которые оперативно ликвидировали возгорание.

ЧП произошло именно в тот момент, когда самолет ожидал взлета, а все пассажиры находились на своих местах. Салон был полностью заполнен и именно поэтому быстро началась паника.





К счастью, бортпроводникам удалось быстро потушить пожар, однако два человека пострадали. Первым пострадавшим оказался владелец повербанка, а вторым — сидящий рядом с ним мужчина. Оба получили незначительные травмы и остались невредимы.

Все 189 пассажиров благополучно покинули самолет, а рейс отменили. По данному факту проводится проверка, информирует The Sun.



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