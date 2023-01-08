Январские морозы задержатся недолго: прогноз синоптиков

Погода в регионах нашей страны в последние дни декабря и в первые дни января радовала украинцев теплом и аномальными плюсами. Что касается рождественского похолодания, то прогнозисты утверждают, что январский мороз и холод задержится в Украине недолго. Они делают новые прогнозы и утверждают, что в конце этой недели на улице будет плюсовая температура.

Когда в Украине отступят морозы (фото из открытых источников)

Так, синоптик Наталья Диденко обнародовала свой прогноз и предполагает, что холод в наших регионах будет еще несколько дней. Как она утверждает, ближе к 13-14 января, столбик термометра будет подниматься вверх, и воздушные массы будут ощутимо прогреваться по всем нашим территориям.



Как прогнозируют украинские синоптики, первое январское потепление в столице придет в воскресенье, 16 января.

Вместе с тем в западных регионах нашей страны в выходной день, 8 января, будет пасмурная погода, осадки не прогнозируются. Столбик термометра будет плюсовать +2+ 4 градуса.

В южных регионах так же будет пасмурно, без солнца. Ночью возможен небольшой мелкий снег, но в выходные дни осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет плюсовать максимально +1 + 3градуса.

При этом точное прогнозирование на первый месяц нового года прогнозистам теперь обнародовать нелегко. Мешает аномальное потепление, которое было в конце старого года.

Сейчас синоптики утверждают, что в течение второго месяца зимы средняя температура будет выше — от 0 до -5 градусов и +1+ 2 градуса на Крымском полуострове.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет циклон Axel: синоптик рассказала, как изменится погода. С четверга, 5 января, в нашей стране значительно изменится погода. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Украину придет скандинавский циклон Axel. Он придет к нам с осадками и сильным ветром.

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